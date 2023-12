Polizeischüsse auf Wagen: Ermittlungen eingestellt

Am 26. August 2022 war ein verdächtiger weißer Kastenwagen in Wörgl ins Visier einer Polizeistreife geraden. Die wilde Verfolgungsjagd endete schließlich in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) auf den Bahngleisen. Im Wagen befanden sich drei Burschen, zwei 14-jährige Österreicher und ein 13-jähriger Russe.