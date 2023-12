So sollen Pfleger zu mehr Geld kommen

Seit Anfang des Jahres entlasten 120 Hilfskräfte in 76 Heimen die Pflegerinnen und Pfleger. Es handelt sich dabei um ein Projekt, das Pflege-Mitarbeiter entlasten soll - finanziert wird es von Land und Städte- sowie Gemeindebund. Ende des Jahres sollte es auslaufen - doch das konnte verhindert werden. „Weil das Projekt so erfolgreich ist, wird es verlängert“, so Pflegereferentin Beate Prettner (SPÖ) am Montag.