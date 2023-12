Leverkusen gegen Dortmund - ab 17.30 Uhr LIVE

Schaffte Dortmund samt eines starken Marcel Sabitzer nach dem 3:1 in Mailand den Sprung ins Achtelfinale der Königsklasse, steht Leverkusen in der Europa League schon in der Runde der besten 16 Teams. Trainer Xabi Alonso gab sich auf Fragen zum deutschen Titelrennen eher zugeknöpft. Ziel sei immer, die drei Punkte zu holen. „Wir schauen dabei nicht auf einzelne Teams wie Dortmund, Leipzig oder Bayern, sondern nur auf das nächste Spiel. Wir denken auch nicht an den Abstand, bis Mai ist noch lange“, betonte der Spanier, der wieder auf den im Europacup geschonten Nationalspieler Florian Wirtz zurückgreifen kann.