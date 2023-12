Mainz 05 gegen den SC Freiburg - ab 15.30 Uhr LIVE

Michael Gregoritsch trifft nach seinem Hattrick in der Europa League gegen Olympiakos Piräus mit dem SC Freiburg in Mainz an. SC-Trainer Christian Streich sagte zum Ende der Torsperre bei seinem Stürmer: „Wir wissen, was der ‘Gregerl‘ kann. Heute hat er die Tore gemacht, so ist es dann halt als Stürmer. Man muss immer an sich glauben und nicht zweifeln und zu viel reden, wenn es einmal nicht so läuft. Das ist wichtig.“