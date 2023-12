„Biete dem Publikum einfach geilen Augenschmaus“

Bis es so weit ist, müssen aber noch einige Kämpfe gewonnen werden. Nach seinem Abstecher in Amerika soll der Anfang im Hotel InterContinental gegen den Italiener Michael Gonxhe gemacht werden. Zumindest laut Papier scheint dieser schlagbarer als sein Kontrahent in Las Vegas: „Er hat null Ähnlichkeit mit Hugo Micallef. Ich habe in der Vergangenheit den Fehler gemacht, dass ich Gegner unterschätzt habe. Das wird mir ab jetzt nicht mehr passieren. Er versteckt sich in der Doppeldeckung und kontert ab und zu. Das sind die Momente, auf die ich aufpassen muss. Aber er sollte mir liegen, einer bei dem ich meine starken Schläge zur Geltung bringen kann.“ Auch, weil mit einem Sieg neben einem Sprung in der Weltrangliste sich weitere Türen öffnen können.