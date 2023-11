Die Unterhaus-Gala für 26 echte „Champions“

fan.at, der Livestream startet dann automatisch in diesem Artikel im Header. Als Highlight des Abendes wird es ein tolles Gewinnspiel geben, bei dem alleZuseher für ihren Verein vor Ort abstimmen können. Die zuhausegebliebenen Fans und Spieler sollten sich also bereithalten, es winkt ein attraktiver Preis für den Verein mit den meisten Stimmen. Am besten gleich jetzt die fan.at APP downloaden und sich für 20.15 Uhr bereithalten, dann wird das große Gewinnspiel starten und die Fans können ihren Verein unterstützen.

Startschuss Wahl zum Tor der HinrundeAußerdem wird es im Laufe des Abends auch den Startschuss zu einem weiteren Highlight geben. Die Kandidaten für das Tor der Hinrunde werden erstmals öffentlich präsentiert und anschließend auf fan.at zur Wahl gestellt. 22 unglaubliche Tore habt ihr im Laufe der Hinrunde gewählt und wurden von unserer Redaktion per Wildcard für diese Auswahl zusammengetragen.



Die teilnehmenden VereineBurgenland:SC Kemeten, ASK Riedlingsdorf, SC Unterpullendorf, SPG Neudorf/Parndorf Juniors, Mattersburger SV 2020, FC Andau

Niederösterreich:SV St. Andrä-Wördern, TSV Grein, SV Mitterndorf, ASV Hohenau, ASV Wilhelmsburg, SV Groß-Siegharts, SV Langenlebarn, SV Wienerwald, SV Scheibbs, USZ Muckendorf/Zeiselmauer

Wien:Post SV, SV Essling Frauen, FC Sonntag, FC Mariahilf, Royal Rainer FC, WBC Freiheit, FC Hetzendorf, FC Union 13, Wien Grasshoppers 05, Semper Victoria