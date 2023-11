Salzburger Jungbullen fixieren Aufstieg

Salzburgs Youth-League-Auswahl hat den Aufstieg in die K.-o.-Phase des UEFA-Nachwuchsbewerbs vorzeitig unter Dach und Fach gebracht. Die „Bullen“ gewannen am Mittwoch bei Real Sociedad mit 2:0 (2:0) und sind in der Gruppe mit den Basken, Benfica Lissabon und Inter Mailand nicht mehr aus den Top zwei zu verdrängen.