Luftbefeuchter ist in Beaver Creek Daniels Joker

Trotzdem Schlafprobleme

Skurril: Trotz aller Maßnahmen plagte das „Schlaflos-in-Beaver-Creek“-Syndrom Hemetsberger auch vor dem ersten Trainingslauf in diesem Jahr. „Es war nicht so schlimm wie im Vorjahr, aber richtig gut habe ich erneut nicht geschlafen.“ Immerhin: „Hemi“ fuhr im Vorjahr müde auf Rang 11 und am Dienstag auf 14 (bester Österreicher). Wenn der erst einmal ausgeschlafen ist, muss sich die Konkurrenz gehörig in Acht nehmen!