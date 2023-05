Traumhaus nur Traum: Eigenheim für 90% unleistbar

„Die Maßnahmen der Wohnpolitik kommen nach wie vor nur unzureichend bei jenen an, die am stärksten unter der Teuerung leiden und deshalb dringend Unterstützung brauchen. Ein Mietpreis-Deckel und ein einfacherer Zugang zur Wohnbeihilfe samt Rechtsanspruch sind gerade in Zeiten hoher Inflation dringend notwendig.“

AK OÖ Präsident Andreas Stangl