„Klima-Aktivist kann sich ruhig in Boxring kleben“

„Wir würden natürlich nicht draufhauen, blöd aus der Wäsche würde der Klima-Aktivist aber trotzdem schauen. Ich gehe ja auch nicht zu ihm ins Büro, schlag ihm den Tisch zusammen, sprüh ihn mit Farbe an oder schütte Suppe über ihn. Ich finde das respektlos gegenüber dem Sport“, so Meinl mit ernster Miene und betont: „Natürlich ist Klimaschutz wichtig. Aber was können wir Sportler allein dafür, dass die Umwelt zerstört wird? Da gehören alle Menschen dazu.“ Klare Worte, von einem der sich oft gegen Ungerechtigkeit stark macht, auch kräftig für den Kinderschutz kämpft.