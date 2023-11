Olympia-Hoffnung setzt fortan auf rosa Klopapier

„Wenn dem so ist, kauf‘ ich’s“, gab daraufhin Olympia-Hoffnung Marcel Meinl private Einblicke ins Design seines „Stillen Örtchens“. Der für den Nachmittag vom Ring in die Kommentatorenrolle gewechselt war. Erstmals wurde das Turnier per Stream übertragen: „Es hat mir wirklich sehr Spaß gemacht. Ich konnte mit gutem Gewissen meinen Senf dazugeben, es lief geschmiert wie Butter.“ Und wie kam’s zum Seitensprung? „Roberto hat mit von dieser Veranstaltung erzählt, wollte, dass ich mitkämpfe. Das darf ich aber von meinem Verband aus nicht. Vom boxtechnischen her hätte es nur einen schwierigen Gegner gegeben, aber es gibt nicht ohne Grund Gewichtsklassen im Boxen, das hat man auch gesehen. Dann hat er mich gefragt, ob ich kommentieren, möchte und beim Kinderschutz sage ich nie ‚Nein‘“.