Skilangläufer friert Penis bei Weltcup-Rennen ein

Nicht das erste Mal

Kurioserweise war es für Halfvarrson nicht das erste Mal, dass er über große Schmerzen im Genitalbereich klagte. Sein Penis sei schon einmal - ebenfalls in Ruka - eingefroren. Aufgewärmt und bestens versorgt nahm es der Schwede mit Humor: „Es ist ein Glück, dass ich mein zweites Kind bekomme, denn wenn ich so weitermache, wird es in Zukunft schwierig.“