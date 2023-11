Papst: „Familien haben lieber Haustier als Kinder“

Papst Franziskus beklagt eine „familienfeindliche Kultur“, die er für den starken Geburtenrückgang im Westen mitverantwortlich macht. „Die Entvölkerung ist ein Problem. In Italien gibt es keine Kinder mehr und das ist ein ernstes Problem. Das Durchschnittsalter der Italiener liegt bei 46 Jahren. Es scheint, dass die Familien lieber Hunde oder Katzen haben als Kinder: Das ist die Kultur der Tierärzte“, so der Papst bei einer Audienz am Freitag.