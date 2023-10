Geburtenrate sinkt: Keine „Bambini“ in Italien

2022 wurden etwas mehr als 393.000 Kinder geboren, was einem Rückgang von 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Trend scheint sich 2023 fortzusetzen: Nach den vorläufigen Daten des Statistikamts ISTAT gab es in der ersten Hälfte dieses Jahres einen Rückgang um 1,9 Prozent, was 3500 Geburten weniger gleichkommt.