Innsbruck Haie verpassen Sensation gegen Finnen

Der HC Innsbruck ist am Mittwoch im Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) nur knapp an einer Sensation vorbeigeschrammt. Die Tiroler mussten sich im Rückspiel beim großen Favoriten Lukko Rauma in Finnland erst nach Verlängerung mit 1:2 geschlagen geben. Im Hinspiel vor einer Woche hatten die Haie nach 0:2-Rückstand ein 2:2 erreicht.