Talente nutzen, nicht einfach vergraben

In moderner Übersetzung schimpft der Herr: „Hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank gebracht, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten.“ Nein, tut mir leid, diese wachsweiche Formulierung nimmt zwar auf antikapitalistische Empfindlichkeiten Rücksicht - aber das steht dort nicht in Matthäus 25, 27. Sondern: „Man hätte also mein Silbergeld unter die Wechsler werfen sollen, dann hätte ich das Meine nämlich bei meiner Ankunft mit Wucher an mich genommen.“ Statt „Wucher“ sagt man heute „Zins“, gemeint ist aber jeder Gewinn nach einer finanziellen Investition. Das Wort tókos im griechischen Original heißt eigentlich „das Geborene“, die Nachkommenschaft - des Geldes. Also arbeitsloses Einkommen.