Österreichs U21 spielt 0:0 gegen Nordmazedonien

Vier Tage nach dem gefeierten 2:0 gegen Frankreich in der EM-Qualifikation ließ die Elf von Trainer Werner Gregoritsch vor knapp 600 Zuschauern in Ried im Innkreis keine einzige zwingende Möglichkeit des Gegners zu, kam ihrerseits aber auch erst in der zweiten Halbzeit gefährlich in die Nähe des gegnerischen Tores.