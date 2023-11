Terroristen der Hamas auf der Flucht vor der Armee

Kämpfe könnten sich in den Süden verlagern

Doch wenn die Terroristen der Hamas sich jetzt zwischen den Zivilisten im Süden verstecken und diese als menschliche Schutzschilde missbrauchen sollten, wird der Krieg sich vermehrt auch in den Süden verlagern. Auch dort hat die Hamas Tunnelsysteme angelegt, in denen sich ihre Kämpfer verstecken können.