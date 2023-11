Slalom-Spezialistin setzt auf die Speeddisziplinen

Für einen Platz in einem ÖSV-Kader reichten ihre Ergebnisse dennoch nicht. „Ich habe aber die Chance bekommen, mit der Fördergruppe des Skiverbandes zu trainieren“, verrät Acker, die im Frühjahr die Matura am Skigymnasium Stams abgelegt hat. „Da haben wir mit Chefcoach Georg Harzl bereits drei Kurse absolviert. Das hat mir schon sehr viel weitergeholfen.“ Neben Camps in der Skihalle Wittenburg (D), trainierte man zuletzt auch am Stilfser Joch.