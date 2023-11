FPÖ-Klubchef Tschürtz wird sich entschuldigen

„Vollkommener Schlag daneben“

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker kündigte nun eine Entschuldigung von Tschürtz an. Bereits am Wochenende hatte sein Kollege Michael Schnedlitz die Aktion verurteilt. Er schließe sich der Einschätzung an, dass die Veröffentlichung der Namen von Volksschulkindern ein „vollkommenen Schlag daneben“ gewesen sei, so Hafenecker. „Der Klubobmann wird sich entsprechend entschuldigen“, stellte der FPÖ–Generalsekretär in Aussicht