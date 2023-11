Jamie Lynn Spears sorgt im Dschungel für Aufregung

Jamie Lynn Spears, die jüngere Schwester von Popstar Britney Spears, entpuppt sich in der britischen Ausgabe der Reality-Show „I‘m A Celebrity... Get Me Out Of Here!“, auf RTL als „Ich bin ein Star... Holt mich hier raus!“ mit deutschen und österreichischen Stars immer im Jänner zu sehen, nicht gerade als Sonnenschein. Im Gegenteil, sie will mit nichts und niemandem etwas zu tun haben