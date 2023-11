Abtreten! Die Hercules ist reif für die Pension

Einzige Luftbrücke aus dem Chaos in Krisengebieten

Und nachdem der Arabische Frühling in Nordafrika in ein apokalyptisches Chaos ausgeartet war, holte unser Transportgeschwader mit Elitesoldaten des Jagdkommandos Dutzende EU-Bürger und Österreicher unter Lebensgefahr aus Ägypten.