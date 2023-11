So modern wird bald im einstigen Bollwerk gefeiert

KI-Überwachung und Car-Service sollen für Sicherheit sorgen

War das Bollwerk früher noch für ständige Polizeieinsätze bekannt, steht in der „Eventstage“ die Sicherheit der Gäste an oberster Stelle. „Daher bieten wir einen speziellen GIG Safety-Car-Service an, der unsere Gäste sicher zu ihren Fahrzeugen oder zu öffentlichen Verkehrsmitteln bringt. Ein hochmodernes KI-gestütztes Videoüberwachungssystem sorgt sowohl in der Eventstage als auch auf dem Parkplatz für Sicherheit und Ordnung.“ Überzeugen können sich Feierwütige schon morgen (am Samstag). Ab 21 Uhr öffnen sich nämlich erstmals die Tore zur neuen Party-Location!