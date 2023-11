Bode Miller bricht im Fernsehen in Tränen aus

Zu sehen ist Miller nämlich, während er einen Brief an seine verstorbene Tochter vorliest: „Emmy ist hier gewesen, um die Welt zu verändern. Sie war furchtlos, entschlossen und ungestüm von dem Moment an, an dem sie geboren wurde. 19 Monate waren nicht genug, um dich in unseren Armen zu halten.“ Ab da bricht der vierfache Weltmeister in Tränen aus. „Ich liebe dich, ich bin stolz, dein Vater zu sein. Emmy, ich vermisse dich so sehr. Ich werde kommen, um dich zu sehen. In Liebe, Papa“, so der Brief weiter.