Unterwegs im Herzen des Walgaus

Zerfall der Burg

An der Nordmauer war einst eine dem Erzengel Michael geweihte Kapelle angebaut, von der allerdings nichts mehr übrig ist. Im September 1405 wurde die Anlage im Appenzellerkrieg zerstört, es erfolgte ein Wiederaufbau. Bis 1499 wurde Jagdberg zwei weitere Male in Brand gesteckt. Zwar wurde das Gebäude erneut errichtet, aber Wind, Wetter und Vernachlässigung sorgten schließlich für den endgültigen Zerfall - so wurde aus der Burg mit der Zeit eine Ruine. Im 20. Jahrhundert begann man damit, die Reste des historischen Gemäuers in Etappen zu restaurieren und seit den 1950er-Jahren wird Jagdberg immer wieder als Freilichtbühne genutzt.