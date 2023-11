Als Schatzsucher zu mehr Bewegung in der Schule!

„Auch die soziale Komponente wird durch interaktive Übungen mittels Partner- oder Teamarbeit gefördert. Die Aufgaben, die verschiedenste Schwierigkeitsgrade beinhalten, fordern und fördern die Geschicklichkeit, Feinmotorik und weitere sportlich-relevante Kompetenzen“, so Christina Baumgartner von der VS St. Michael im Lavanttal. 131 Volksschulen nehmen bereits an dem Projekt teil.