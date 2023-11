Dolezal bleibt bis Saisonende Trainer der Caps

„Sahen in keinem Bewerber einen Mehrwert“

„Wir haben uns zwar einige Bewerber im Detail angesehen, gemeinsam sind wir aber zum Entschluss gekommen, dass wir auch in Anbetracht der notwendigen Einarbeitungszeit in keinem Bewerber einen Mehrwert für die Mannschaft sehen“, so Kalla. Man wolle das Trio mit Dolezal in Ruhe weiterarbeiten lassen. „Die drei Herren genießen das volle Vertrauen der gesamten Capitals-Organisation inklusive der Spieler, der Geschäftsführer und des Präsidenten.“