Böller-Drama: „Plötzlich stand ich in Flammen“

Schön, günstig und möglichst viel Wumms: Illegale Böller aus Tschechien stehen in der Gunst vieler vor allem junger Menschen leider ganz hoch oben zu Silvester. Zwei 18-Jährigen hatte dieser Kick zum Jahreswechsel das Leben gekostet. Eine Kugelbombe war in Ternitz im Bezirk Neunkirchen viel zu früh explodiert. Die vier Überlebenden mussten sich zuletzt – wie berichtet – vor Gericht verantworten. Zwei Mädchen (17, 18) wurden nicht rechtskräftig freigesprochen, am 10. Jänner wird vor Gericht weiterverhandelt.