Ex-Rapidler erlebte spannendes Brasilien-Abenteuer

„Das Alter ist kein Limit“

Österreich konnte da nicht ganz mithalten, schied in der Vorrunde aus. Für Garics war es trotzdem eine großartige Abenteuer-Reise mit tollen Begegnungen: „Alle glauben zu 100 Prozent an den Sport, treiben ihn in ihren Ländern voran. Es sollen immer mehr internationale Turniere organisiert werden, damit Padbol wachsen kann. Ich habe viel mitgenommen, wie wir in Österreich, Deutschland und Liechtenstein Padbol weiter etablieren und entwickeln können.“ Gyuri betont: „Für Padbol musst du kein Fußball-Profi gewesen sein. Es ist für jeden, der ein bisschen Ballgefühl hat, alles drin in diesem Sport. Ihn können Mädchen und Buben, Frauen und Männer spielen. Das Alter ist kein Limit und der Spaßfaktor ist sehr hoch.“