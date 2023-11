Adventmärkte starten ohne befürchteten Preishammer

Fünf Märkte arbeiten zusammen

Dafür tat sich im organisatorischen Bereich sehr viel. Erstmals arbeiten der am Freitag beginnende Winterzauber im Stiegl-Klosterhof, der Christkindlmarkt am Hauptplatz, der Weihnachtsmarkt im Volksgarten, der Wintermarkt am Pfarrplatz (Aufakt jeweils am Samstag) sowie der „Advent am Dom“ (Start am 24. November) zusammen. „Als verbindendes Element fährt an den Wochenenden ein Gratis-Weihnachtszug im Halb-Stundentakt von Markt zu Markt.