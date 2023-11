Auf dem Hauptplatz „weihnachtet“ es bereits

Das weihnachtliche Geschenk aus dem Attergau kommt auch in der Stadtpolitik gut an. Sowohl SP-Bürgermeister Klaus Luger als auch Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer sind begeistert. Die VP-Politikerin und Marktreferentin spricht von einer prächtigen Tanne: „Mit dem Aufstellen des Christbaums beginnen auch die Aufbauarbeiten für die Weihnachtsmärkte. Bei der offiziellen Eröffnung am 18. November erfolgt auch die Übergabe des Christbaums, der aus den Waldungen des Sankt Georgener Bürgermeisters stammt.“