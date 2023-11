„Je weniger Firlefanz, desto besser!“

Bei Ihnen klingt alles so einfach, aber nicht jeder ist ein Genie am Herd.

Ich sage immer: „Man muss an dem, was man tut, eine Freude haben.“ Wenn man ein Kochanfänger ist, sollte man sich nicht gleich an das komplizierteste Gericht wagen. Ich lerne ja auch erst zusammenzählen und dann multiplizieren. Auch beim Kochen ist es so. Gelingt eine einfache Suppe, dann heißt es dranbleiben. Das Tun ist entscheidend. Wenn man die Sicherheit hat, dann kann man auch am Herd kreativ werden und sich etwas zutrauen.