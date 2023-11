Vom Schnee „überrascht“: Deutsche am Berg gefangen

„Schon wieder“ möchte man fast sagen: Bei dichtem Schneefall und Nebel gerieten am Sonntagnachmittag deutsche Wanderer wegen Überforderung und miserabler Tourenplanung in Tirol in Bergnot. Bei widrigsten Wetterverhältnissen mussten Bergretter am Abend bzw. in der Nacht zu heiklen Rettungsmissionen aufbrechen.