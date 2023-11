Spears erinnert sich nun doch an Treffen mit Swift

Packt in Memoiren aus

Britney Spears wurde Ende der 90er mit Hits wie „... Baby One More Time“ und „Oops! ... I Did It Again“ zum Star. Ihre jüngst veröffentlichte Autobiografie „The Woman in Me“ verkaufte sich in der ersten Woche nach Veröffentlichung in den USA rund 1,1 Millionen Mal.