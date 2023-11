Ski-Legende testet „geniale“ Piste auf Müllanlage

Neben zahlreiche WM-Medaillen, darunter Gold 2001 in St. Anton (Abfahrt) und 2003 in St. Moritz (Super-G), gewann Dorfmeister 2001/2002 überlegen die Weltcup-Gesamtwertung. Im März 2006 beendete sie ihre legendäre Ski-Karriere. Und hat seitdem wohl genügend Zeit für die Erkundung neuer Skipisten - so wie in Dänemark.