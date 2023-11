Alarmfahndung nach missglücktem Drogendeal

Wer ist Opfer, wer ist Täter?

Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass am Abend in Asten beim Frunpark eine Drogenübergabe schiefgegangen war. Und zu einem Raubüberfall wurde. Ob die Käufer den Dealern die Drogen abgenommen oder die Dealer den Käufern das Geld geraubt hatten, war am Abend noch unklar.