Altach fasste in Innsbruck eine böse Klatsche aus

Ab sofort muss in Altach über mögliche Fehlleistungen Klartext gesprochen werden. Die Mannschaft, der Kader hat keineswegs Abstiegspotenzial, aber nur dann, wenn sich die Spieler schnell wieder auf schon bewährte Tugenden - wie Kampf um jeden Meter Boden - zurückerinnern, können die Altacher wieder aus dieser veritablen Krise herausfinden. Der einzige Treffer gegen Tirol hat zwar endlich die eigene Torsperre aufgehoben, brachte aber schlussendlich trotzdem das siebte Spiel in Folge ohne vollen Erfolg ein. Felix Strauss benannte nach der Partie mit klaren Worte, was in Innsbruck falsch gelaufen war: „Wir waren heute nicht bereit, in diesem Spiel die Wende herbeizuführen. Es wird wohl einiges aufzuarbeiten geben in den nächsten Tagen, um wieder in die Spur zu finden.“