Absage in Zermatt: „Die Natur hat das letzte Wort“

Die Männer-Abfahrt im alpinen Ski-Weltcup in Zermatt/Cervinia ist am Samstag schon gegen 7.00 Uhr abgesagt worden. Nach weiterem Schneefall in der Nacht sowie wegen der heftigen Windböen entschieden die Organisatoren und der Weltverband FIS, dass die Sicherheit der Läufer nicht gewährleistet werden könne. „Die Entscheidung heute ist hart, aber richtig“, sagte OK-Chef Franz Julen. „Die Natur hat das letzte Wort.“ Ob die Abfahrt am Sonntag stattfinden kann, bleibt offen.