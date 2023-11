ATP Finals: Djokovic geht auf 7. Rekord-Titel los

Dann wäre er alleiniger Rekordmann vor Roger Federer (6) und außerdem hätte er erneut Rang eins per Jahresende fixiert. Gelingt ihm dies, dann wird er am 20. November einen neuen Meilenstein setzen: er wäre am Tag nach dem Finale die gesamt 400. Woche Nummer eins der Welt. Dem auch in der Vorrunde ungeschlagenen Champion winken nicht weniger als 4,8 Mio. Dollar (4,47 Mio. Euro) Preisgeld. Das ist im Tennis-Sport Rekord. Djokovic eröffnet in der Gruppe Grün am Sonntag (21.00 Uhr) gegen den Dänen Holger Rune, schon um 14.30 Uhr trifft Wien-Sieger Jannik Sinner (ITA) in diesem Pool auf Stefanos Tsitsipas (GRE).