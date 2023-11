Gemeindebau-Mieten werden zwei Jahre eingefroren

Die Aussetzung der Index-Anpassung betrifft alle Richtwert- und Kategoriezinsmieter in den Gemeindebauten - rund 80 Prozent der Kunden von Wiener Wohnen. Man wolle „damit beweisen, dass wir in Wien einen anderen Weg gehen, einen anderen Weg als die Bundesregierung“, so Ludwig. Man greife anders als der Bund dort ein, „wo es notwendig ist, die Teuerung zu deckeln“.