„Kein Generalverdacht gegen alle Muslim-Kinder“

Klare Kante gegen Gewaltaufrufe

Ihm ist es auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass der IGGÖ, also die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, von Anfang an klare Kante gegen Gewaltaufrufe bei Demonstrationen gezeigt habe. „Und im Unterricht haben wir versucht, einen sicheren Raum anzubieten, wo die Jugendlichen ohne Druck diskutieren können.“