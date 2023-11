„Euro-Willi“ träumt vom Déjà-vu

„Es ist in letzter Zeit etwas chaotisch bei mir zugegangen, ich bin zwischen Trainingsplatz und Arztbesuch hin und her gewechselt. Aber das gehört zum Geschäft eines Profis, es ist wichtig, voll fit zu werden. Es wird mit der Zeit besser, ich hab in der letzten Teampause gut regenerieren können. Nach Spielen merke ich noch etwas, aber ich habe vollstes Vertrauen in meinen Körper“, so Böving, der gestern fit aus dem Flieger in Bergamo kletterte und heute zur Geheimwaffe von Christian Ilzer werden könnte.