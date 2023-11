Bartl im Stress: Ein Umzug jagt den nächsten

Startschuss am 11. 11.

Um anderen Events auszuweichen, beschloss man in Maria Rain, am 11.11. den Startschuss zu geben - und der hallt lange nach. Nach dem Lauf von der Volksschule (19 Uhr) zum Sportplatz folgt im Festzelt das Krampustänzchen, für das man die Genehmigung bis vier Uhr morgens bekommen hat. Beim Lauf ist man bis jetzt auch ohne Absperrgitter ausgekommen. Beim Tänzchen sind die Krampusse der 16 teilnehmenden Gruppen schon in zivil. „Im Laufe der Nacht stoßen noch vier Gruppen zu uns“, so Obfrau Chantal Kastrun. Die Maria Rainer nehmen an zehn Läufen teil, allerdings nicht am großen Lauf in Klagenfurt (25.11.). Zu dem Termin ist Krampusderby gegen die Nachbarn aus Köttmannsdorf.