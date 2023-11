Zu Unrecht Strafe kassiert: Plötzliche Wendung

Blicken wir zurück: An einem Sonntag im August geriet Frau C. in eine Fahrscheinkontrolle der Wiener Linien. Das eigentlich gültige Ticket hat der Kontrollor damals offenbar nicht als solches erkannt bzw. akzeptiert. Unter Zurückhalten ihres Führerscheins habe man sie dazu gebracht, die Strafe an Ort und Stelle zu bezahlen, so die Leserin. Das wurde ihr zum Verhängnis.