Wetter wechselhaft mit Temperaturen bis zu 16 Grad

Am Mittwoch halten sich zunächst inneralpin und in südlichen Beckenlagen einige Nebel- und Hochnebelfelder, abseits davon ist es recht sonnig. Im Tagesverlauf tauchen dann aber vorübergehend ein paar Wolken auf und besonders im Bergland sowie generell im Süden steigt die Schauergefahr über Mittag und am Nachmittag leicht an. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1200 bis 1500 Meter Seehöhe. Frostige minus zwei bis plus 5 Grad hat es in der Früh, später sind sechs bis 13 Grad möglich.