Klosterneuburg feiert in Superliga nächsten Sieg

Die Niederösterreicher setzten sich am Samstag in der 6. Runde mit 85:64 gegen die Kapfenberg Bulls durch. Die Swans Gmunden gewannen bei Nord Dragonz 97:75, SKN St. Pölten daheim gegen die Vienna Timberwolves 82:76. Die siegreichen Teams liegen in der Tabelle mit je zwei Punkten Rückstand auf die Dukes an zweiter (Gmunden) bzw. dritter Stelle. Die Flyers Wels gewannen gegen UBSC Graz 80:65.