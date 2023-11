Thukydides lesen

Heute aber, und in Anbetracht einer immer mehr aus den Fugen geratenden Welt, erscheint mir dieser fast zweieinhalbtausend Jahre alte Text moderner als je. Ja bei manchen Passagen hatte ich den Eindruck, als seien die Gedanken des Thukydides erst gestern niedergeschrieben worden. Es ist verstörend, in welchem Maß sich Geschichte wiederholt und atemberaubend zugleich - gewiss das falsche Wort -, wie aus einer Nichtigkeit ein kriegerischer Flächenbrand entstehen konnte, der letztlich die gesamte antike Welt ins Verderben stürzte und, abgesehen von einigen Waffenstillständen, fast 28 Jahre lang dauerte. So lange nämlich, bis sich die beiden bekriegenden Bündnisse des Attischen Seebunds (Athen) und des Peloponnesischen Bundes (Sparta) fast gegenseitig ausgelöscht hatten.