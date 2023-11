Diese Bundesheer-Helicrew entkam der Flammenhölle

Donnerstag, 19. Oktober: Für Heeresflugretter stand an diesem Tag eine „Search and Rescue“-Ausbildung auf dem Programm. „Nach dem Briefing flogen wir gegen 17 Uhr mit einer Agusta Bell 212 von Linz-Hörsching in Richtung des Übungsgeländes, ein Waldgebiet bei Pramet“, erzählt Ausbildungsleiter Hubert Schuster.