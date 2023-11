Justiz ermittelt gegen Strache und Kabas

FPÖ versichert: Keine Gelder ausbezahlt

Es geht um einen Millionenbetrag. Die Versicherungen sollen in Liechtenstein abgeschlossen worden sein - der erste Vertrag für Hilmar Kabas bereits 2001. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet: Strache und Kabas hätten „ihre Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten, wissentlich missbraucht“. Dadurch hätten sie die Wiener FPÖ geschädigt. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts der Untreue. Die FPÖ Wien versicherte, es seien weder an Strache noch an Kabas Gelder ausbezahlt worden.