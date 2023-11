Arizona in den USA - wo der Westen noch wild ist

In den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts trainierte die Besatzung von Apollo 11 am Krater für ihre erste Mondlandung. Schon davor waren Astronomen des Lowell-Observatoriums von Flagstaff an der Erstellung detaillierter Karten der Mondoberfläche beteiligt. Dreißig Jahre zuvor, am 18. Februar 1930 entdeckte hier der Astronom Clyde W. Tombaugh Pluto, den äußersten Planeten unseres Sonnensystems.